Weekend Biodiversité au Zoo African Safari, près de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les 11 et 12 juillet, le Zoo African Safari de Plaisance du Touch, près de Toulouse, propose un weekend spécial biodiversité avec des animations.

Le temps du weekend, le zoo accueille l’association Helpsimus au Zoo African Safari ! Il s’agit de l’Association Française pour la Sauvegarde du Grand Hapalémur, elle met en œuvre un programme de conservation de l’espèce et de son habitat. Rendez-vous sur son stand dans le parc à pied pour en apprendre plus sur les lémuriens et notamment le Grand Hapalémur !

Triste nouvelle. Venez échanger ce week-end avec Help Simus pour en apprendre plus sur les lémuriens et notamment le… Publiée par Zoo African Safari sur Vendredi 10 juillet 2020

Au programme :

🔹14h30 : nourrissage commenté des Makis de Mayotte par Helpsimus

🔹 Jeux d’adresse et autres animations tout au long de la journée

Mais aussi toutes les animations habituelles :

🔹 11h : Animation otaries

🔹 12h : Animation oiseaux

🔹 13h30 : nourrissage commenté des suricates

🔹 13h45 : nourrissage commenté des capucins

🔹 14h00 : nourrissage commenté des porcs-épics

🔹 14h15 : nourrissage commenté des tapirs

🔹 15h : Animation otaries

🔹 16h : Animation oiseaux

🔹 17h : Animation otaries

Plus d’infos : https://www.facebook.com/zooafricansafari