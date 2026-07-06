Pause Clutch aux Jardins de La Grave : votre parenthèse estivale gratuite au cœur de Toulouse

À la recherche du plan parfait pour décompresser en plein cœur de l’été toulousain ? Le mercredi 8 juillet, le magazine culturel Clutch investit l’un des lieux les plus emblématiques de la Ville rose : les Jardins de La Grave. De 15h à 22h, préparez-vous à vivre une parenthèse enchantée, gratuite et ouverte à tous (dès 4 ans). Entre DJ sets envoûtants, ateliers bien-être, créations artistiques et gourmandises, découvrez le programme d’un après-midi qui s’étirera doucement jusqu’au coucher du soleil.
Dessin, yoga et massage : un après-midi sous le signe de la détente
Oubliez le tumulte de la ville et laissez-vous porter par l’ambiance chill de cette « Pause Clutch ». Dans l’écrin exceptionnel et verdoyant du site de La Grave, l’événement a été pensé comme un véritable espace de respiration ouvert à toutes vos envies.
Que vous souhaitiez venir en famille ou entre amis, les jardins se transforment en un vaste terrain de jeu et de relaxation. Au programme des ateliers participatifs : du dessin pour libérer sa créativité, du yoga pour se recentrer, et même des séances de massage pour une détente absolue. Une invitation à prendre du temps pour soi dans un cadre historique apaisant.
« Supplément Groove » : la bande-son de votre fin de journée
Qui dit événement Clutch dit forcément sélection musicale pointue ! Pour faire vibrer les Jardins de La Grave, la programmation Supplément Groove prendra les commandes des platines. L’objectif ? Créer un contraste festif et chaleureux où les sonorités électroniques et actuelles rencontrent la majesté des vieilles pierres toulousaines.
Pour vous faire danser jusqu’à 22h, un line-up redoutable s’enchaînera aux manettes :
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ILO
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CENVIN B2B SAM
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FILY B2B NANO
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ARMEL
Expositions, danse et découvertes artistiques
La culture sera omniprésente tout au long de cet événement. L’art visuel et la danse viendront sublimer les espaces du site de La Grave :
L’art contemporain s’invite à la Chapelle
Profitez de votre venue pour pousser les portes de la magnifique Chapelle de La Grave et y découvrir l’exposition saisissante de Stéphane Thidet, intitulée “La goutte d’eau”. En parallèle, les amateurs d’art pourront découvrir le Portfolio de l’Artiste du mois de juillet, spécialement dédié à la sculpture.
Une performance chorégraphique poignante
La danse trouvera également sa place au cœur des jardins avec une représentation exceptionnelle d’Audrey Jupille. Sa création “2 avril 2006” aborde la thématique de l’autisme avec poésie et sensibilité, offrant au public un moment de grâce et de réflexion profonde.
Flânerie, marché de créateurs et pause gourmande
Entre deux ateliers, une exposition et quelques pas de danse, il sera temps de recharger les batteries. Un espace entièrement pensé pour la flânerie vous attendra sur place.
Vous pourrez y déambuler à travers un marché de créateurs locaux, idéal pour dénicher des pépites artisanales. Côté restauration, une buvette et des stands proposant une offre de restauration sucrée et salée raviront vos papilles tout au long de la journée. C’est l’occasion rêvée de s’attabler entre amis, un verre à la main, pour refaire le monde en profitant de l’atmosphère unique du lieu.
Informations pratiques
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de l’été culturel toulousain !
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Événement : Pause Clutch
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Date : Mercredi 8 juillet (de 15h00 à 22h00)
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Lieu : Chapelle et Jardins de La Grave, Rue du Pont Saint-Pierre, 31300 Toulouse
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Public : Tout public / En famille (animations à partir de 4 ans)
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Tarif : Entrée libre et 100% gratuite