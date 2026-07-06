Un été au bord du lac et à la croisée des parcs : le sud toulousain célèbre l’été en grand !

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Vous cherchez des idées de sorties pour profiter des beaux jours sans quitter la Ville rose ? Ne cherchez plus ! Le sud toulousain se transforme en véritable base de loisirs et de culture grâce à une double programmation exceptionnelle : « À la Croisée des parcs » et « Au Bord du lac de la Reynerie ». Depuis le 16 juin et jusqu’au 29 août 2026, préparez-vous à vivre un été riche en festivités, en découvertes et en détente. Le tout, 100% gratuit et pensé pour toute la famille !

Un air de vacances à deux pas du métro toulousain

Inutile de faire des heures de route pour trouver un peu de fraîcheur et un dépaysement total. Les quartiers sud de Toulouse offrent un véritable air de vacances, accessible en quelques stations de métro.

La programmation estivale de cette année a été conçue pour rassembler enfants, adolescents et adultes autour d’un mot d’ordre : la convivialité. Que vous ayez envie de vous dépenser, de vous cultiver ou simplement de lézarder au soleil, les parcs et les berges du lac de la Reynerie deviennent the place to be de cet été 2026.

Du sport et des loisirs nautiques en plein cœur de la ville

L’été rime avec activités de plein air, et le programme sportif de cette édition promet de faire bouger les Toulousains ! Fini l’ennui, la base de loisirs urbaine propose des activités variées pour tous les niveaux et tous les âges :

Sur l’eau : Glissez sur le lac avec des sessions de canoë ou tentez l’expérience zen et rafraîchissante du yoga paddle .

Sur la terre ferme : Défoulez-vous avec des cours de boxe (adaptés aux enfants comme aux adultes) ou relevez des défis sportifs en tout genre.

Dans les airs : Prenez de la hauteur et testez votre agilité avec le grimp’arbre, à l’ombre des grands chênes.

Une programmation culturelle et artistique foisonnante

Au-delà du sport, l’été toulousain sera profondément culturel. Les espaces verts et les bords de l’eau se métamorphosent en scènes à ciel ouvert pour accueillir de nombreux temps forts :

Spectacles, cinéma et musique

Préparez vos plaids pour les incontournables soirées Ciné sous les étoiles. Les douces nuits d’été seront également rythmées par des concerts vibrants, des spectacles de cirque et de théâtre de rue, sans oublier des bals endiablés pour faire danser toutes les générations.

Ateliers créatifs et jeux

Pour les esprits créatifs et les bricoleurs dans l’âme, des espaces de jeux ludiques et des ateliers « bricole au grand air » sont disséminés tout au long de l’été. Une excellente manière de stimuler l’imagination des plus jeunes tout en s’amusant.

Des expériences insolites et engagées de Bagatelle à la Reynerie

Cette double programmation est aussi l’occasion de (re)découvrir les quartiers sud sous un angle inédit, à travers des expériences originales et des rencontres enrichissantes :

Parc de la Reynerie : Tissez des cabanes refuges sous les arbres centenaires et venez expérimenter la « vie de château » lors d’animations historiques.

Bagatelle : Rencontrez des acteurs associatifs engagés pour la transition écologique et la lutte contre les discriminations.

La Faourette : Remontez le temps lors d’un atelier culinaire surprenant où vous pourrez tester de véritables recettes du paléolithique !

Les Merlettes : Laissez-vous porter par les rythmes du monde en dansant aux sons enivrants de la Colombie et du Maghreb.

Au bord de l’eau : Profitez de moments suspendus avec des lectures musicales intimistes, mêlant la douceur des mots à la magie des notes.

Un été inclusif, accessible et entièrement gratuit

Parce que la culture et les loisirs doivent être à la portée de tous, l’ensemble des événements proposés dans le cadre de cet « Été au bord du lac et à la croisée des parcs » est strictement gratuit.

L’organisation met également un point d’honneur à garantir un accueil optimal pour tous les publics. Les lieux, les activités et les spectacles sont pensés pour être ouverts et accessibles aux personnes en situation de handicap, afin que l’été toulousain soit une fête partagée par toutes et tous.

Informations pratiques