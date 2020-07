Toulouse. Réouverture de la Cité des Petits

Partager Facebook

Ce samedi 11 juillet, La cité de l’Espace Toulouse rouvre la Cité des Enfants, un endroit 100% dédié aux enfants de 4 à 8 ans.

Après la période de confinement, dès le 11 juillet prochain, la Cité de l’espace ré-ouvrira aux visiteurs la Cité des petits, un espace entièrement imaginé et conçu pour les enfants de 4 à 8 ans. D’une surface de 350m2, ce nouvel espace permanent offre des animations 100% immersives et des décors à l’échelle des enfants pour initier les plus jeunes (non-lecteurs ou primo-lecteurs) à deux sujets qui les font rêver : les fusées et les astronautes. Avec ce nouvel équipement, la Cité de l’espace poursuit son engagement : rendre la culture spatiale et astronomique accessible à tous.

Plus d’infos : www.cite-espace.com