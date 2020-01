Rencontre avec Luc Lang à Ombres Blanches ce mercredi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’auteur Luc Lang sera présent ce mercredi 15 janvier 2020 de 17h30 à 19h à la Librairie Ombres Blanches de Toulouse pour y présenter son dernier roman La Tentation (Edition Stock) Prox Médicis 2019.

Luc LANG est né en 1956 à Suresne. Il est l’auteur de 11 romans, dont Mille six cent ventres (Fayard, 1998) prix Goncourt des lycéens. Il est également auteur d’essais (Notes pour une poétique du roman, Inventaire-Invention, 2003), et théoricien de l’art (Les Invisibles, 12 récits sur l’art contemporain, éd. Regard, 2002). Il enseigne l’esthétique à l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy. Luc Lang a récemment publié, aux éditions Stock, Mother (2012), L’Autoroute (2014) et Au commencement du septième jour (2016).

Aujourd’hui, toujours aux éditions Stock, Luc Lang présente le prix Médicis 2019 « La Tentation ». Rendez-vous à Ombres Blanches dès 17h30 ce mercredi pour une rencontre avec l’auteur.

Résumé de La Tentation

C’est l’histoire d’un monde qui bascule. Le vieux monde qui s’embrase, le nouveau qui surgit. Toujours la même histoire… et pourtant. François, chirurgien, la cinquantaine, aime chasser. Il aime la traque, et même s’il ne se l’avoue pas, le pouvoir de tuer. Au moment où il va abattre un cerf magnifique, il hésite et le blesse. À l’instant où il devrait l’achever, il le hisse sur son pick-up, le répare, le sauve. Quel sentiment de toute-puissance venu du fond des âges l’envahit ? Quand la porte du relais de chasse en montagne s’ouvre sur ses enfants, que peut-il leur transmettre ? Une passion, des biens, mais en veulent-ils seulement ? Son fils, banquier, a l’avidité du fauve. Sa fille, amoureuse éperdue, n’est plus qu’une bête traquée. Ce sont désormais des adultes à l’instinct assassin. Qui va trahir qui ? Luc Lang a écrit ici son histoire familiale de la violence. Son héros croit encore à la pureté. Cet ample roman nous raconte superbement sa chute et sa rédemption.