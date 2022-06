Rencontre avec Bernard Werber à la Fnac Toulouse

Partager Facebook

L’auteur-culte Bernard Werber sera présent à la FNAC Toulouse jeudi 16 juin pour une séance de dédicaces autour de son nouveau roman « Mémoires d’une fourmi ».

Trente romans, trente ans, trente éditions en langue étrangère. Bernard Werber est devenu un véritable phénomène de l’édition mondiale, des Fourmis à La prophétie des abeilles.

Dans ces Mémoires d’une fourmi il nous confie ses secrets. Il nous livre, sous forme d’arcanes comme dans un jeu de tarot, les moments les plus importants de sa vie et de son œuvre. Il revisite ses livres pour nous en donner les sources d’inspiration et les origines. Il nous fait entrer dans son atelier d’écrivain et nous donne même quelques trucs et astuces afin que chacun puisse mieux se connaitre par l’écriture. Un livre « collector », indispensable pour ses fans. Découvrez les secrets et la vie intérieure d’un auteur à part !

Pour fêter cette sortie, il donne rendez-vous à ses lecteurs à la FNAC Toulouse Wilson le jeudi 16 juin à 17h.