Juliette Armanet en dédicaces à la FNAC Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Fnac de Toulouse Wilson reçoit la chanteuse Juliette Armanet en dédicaces, à l’occasion de la sortie de son dernier album Brûler le feu, ce mardi 7 juin à 17h30

Après le succès de son premier album Petite Amie, Juliette Armanet présente quatre ans plus tard Brûler le feu. Un album solaire, émouvant et dansant pour lequel elle a choisi de s’entourer des meilleurs producteurs : SebastiAn, Julien Delfaud, Yuksek, Victor Le Masne et Marlon B, déjà présents sur son premier album. Elleexpérimente un nouveau territoire : si son piano en reste le cœur battant, il s’habille désormais d’arrangements chauds et dansants.

Elle sera en concert au Bikini le soir même avant de revenir à l’automne au Zénith de Toulouse.