Renarde dévoile un nouvel extrait de son EP

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Renarde, le projet du toulousain Bruno Dibra, présente « Une fin au silence », deuxième extrait de son très attendu premier EP « Courts Métrages » prévu le 12 mars prochain.

A quinze jours de la sortie de son premier EP, Renarde nous offre un nouveau petit cadeau : le son de « Une fin au silence ». Un titre qu’on aime profondément. Entre mystère et colère, « Une Fin Au Silence » est le monologue maladroit d’un malheureux en quête de réponses.

Ce titre nous met l’eau à la bouche pour la suite du projet et l’EP « Courts Métrages ». Ce disque représente un an et demi de travail au cours duquel Bruno Dibra et Jeremy Dunne à la réalisation n’ont cessé de faire grandir leurs idées. Après avoir écouté en long et en large, une vingtaine de maquettes que Bruno avait faites chez lui, ils ont sélectionné 5 titres, pour créer un EP homogène entre pop baroque et cinématographique qui plaira autant aux fans de The Last Shadow Puppets qu’à ceux d’Alexandra Savior, Benjamin Biolay, Feu! Chatterton ou Juniore.

A découvrir le 12 mars prochain !