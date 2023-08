Reco Reco en concert ce vendredi à Toulouse

Partager Facebook

Les concerts à la Halle de la Machine continuent avec cette fois ci le live de Reco Reco ce vendredi 11 aout.

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique. Tous les vendredis et samedis soirs jusqu’au 26 août, prenez rendez-vous avec votre plus fabuleux déhanché, à l’occasion de ces concerts gratuits en plein air. Soul, rock, hip-hop, fanfare ou funk, c’est le meilleur de la scène locale dans une ambiance estivale et joyeuse. Le Weekend commencera donc avec Reco Reco.

Live band Tropical Bass, Reco Reco propose une musique à la fois futuriste et ancestrale, où se rencontrent les rythmes traditionnels sud-américains et les infrabasses les plus profondes des dancefloors européens. Une recette infaillible et redoutable en live, pour faire bouger les corps, comme s’il s’agissait d’un rituel vaudou urbain dans une freeparty pré-colombienne.

Infos : halledelamachine.fr