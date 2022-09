Randonnée Fil Vert à Bruguières ce dimanche 

Partager Facebook

La 25e édition du Fil Vert a lieu ce dimanche 25 septembre au départ du Bascala à Bruguières. L’occasion de découvrir le réseau vert et cyclable de Toulouse Metropole.

Pendant cette journée, le Fil Vert guidera 1 500 participants attendus sur des tracés sportifs et familiaux. En vélo, les sportifs auront le plaisir de parcourir une partie du réseau vert et cyclable de l’agglomération toulousaine au travers de sentiers, chemins et pistes balisées des communes comme Bruguières, Gratentour, Castelginest, Launaguet, St-Alban, Fenouillet, Gagnac/G. St Jory, Lespinasse. A cette occasion, le Village du Fil Vert s’installera en plein cœur de Bruguières, au Bascala, base de loisirs de la commune !

En tout c’est trois circuits proposés aux visiteurs du jour :

Le parcours sportif de 49 km qui traverse Bruguières, Gratentour, Launaguet, Castelginest, St-Alban, Fenouillet, Lespinasse, Gagnac/G., St Jory en 4h.

Le parcours Randonnée de 35 km qui traverse Bruguières, Gratentour, Castelginest, St Alban, Fenouillet, Lespinasse, Gagnac/G., St Jory en 2h30



Le Parcours Famille dès 6 ans de 13 km qui traverse Bruguières, Gratentour, Castelginest en 1h30.

C’est ainsi que le vélo sera à l’honneur ce Dimanche 25 septembre 2022, sous toutes ses formes, et sous de nombreuses formes de pratiques… de l’enfant au senior, en pratique confirmée comme en pratique découverte.

Info et réservations : filbert.toulouse-metropole.fr

Programme général Fil Vert 2022

8h : Café d’accueil

8h30 : Retrait des plaques possible pour l’ensemble des Parcours (Sportif, Randonnée et Famille)

8h30 : Premier Départ Randonnée « Parcours Sportif »

10h Dernier départ pour la Randonnée « parcours sportif » (adulte et mineurs de + de 16 ans) Départ du « vélo balai »

12h à 13h : Pause déjeuner (Traiteur sur place ou possibilité de pique-nique)

13h : Retrait des plaques pour les Parcours « Randonnée et Famille »

13h : Départ « Parcours Randonnée »

14h : Départ « Parcours Famille »

15h : Dernier départ pour la Randonnée « parcours Randonnée » (adulte et mineurs de + de 14 ans) Départ du « vélo balai »

17h : Tombola – clôture protocolaire

18h : Fermeture du village

Programme des animations Fil Vert 2022

Toutes les animations proposées sont gratuites.

De 10h00 à 18h00 : Animations musicales, Animation enfants

De 10h à 18h : Dégustation de Crêpes et Glaces réalisées sur place

Dès 10h00 : Chiropraxie, Cryothérapie