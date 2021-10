Radio. Toulouse FM lance une campagne et une chanson « On est là »

Pour fêter la rentrée, la radio Toulouse FM propose une campagne façon « Friends » accompagnée d’une chanson : « On est là » !

Pour sa campagne promo de rentrée, Toulouse FM a choisi de faire un clin d’œil bon enfant à l’univers des séries TV. Le visuel visible actuellement dans les rues du grand Toulouse ou encore sur les réseaux sociaux fait référence à la photo iconique « du canapé » de la série Friends !

Mais la station va plus loin. Alors que le slogan « On est là, là là » est évoqué sur l’antenne, Elsa la co-animatrice du morning improvise un gimmick qu’elle reprendra avec insistance. Gentiment agacés mais agréablement surpris, Léo et Arthur, ses collègues, la mettent au défi d’en faire une chanson complète. Alors que les auditeurs plébiscitent cette initiative sur les réseaux sociaux, la Team Toulouse FM va-t-elle relever le challenge ?

Deux jours et une nuit plus tard, dans le studio du trio toulousain Aöme, la chanson est prête ! Toute l’équipe de la radio aura repris en chœur « On est là », l’entêtant refrain. Découvrez la chanson !