Vacances de Printemps à Toulouse : Des Stages Scientifiques Fascinants avec le Quai des Curieux !

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Les vacances de printemps sont là, et trouver une activité toulousaine qui soit à la fois amusante, éducative et stimulante pour vos enfants peut s’avérer être un vrai casse-tête. Bonne nouvelle : du 20 au 30 avril 2026, le célèbre Quai des Savoirs accueille les stages du « Quai des Curieux ». Organisés par Planète Sciences Occitanie, ces ateliers immersifs transforment vos enfants de 7 à 13 ans en véritables petits chercheurs. Focus sur ce programme où la science devient un jeu d’enfant !

Le Quai des Curieux : Apprendre en s’amusant au cœur de la Ville Rose

Si vous cherchez à éloigner vos enfants des écrans pendant ces vacances scolaires, le Quai des Curieux est l’alternative parfaite. Installé sur le Plateau créatif du Quai des Savoirs (Allée Matilda), ce centre de loisirs pas comme les autres propose une approche résolument ludique des activités scientifiques et techniques.

Encadrés par les animateurs passionnés de Planète Sciences Occitanie, les jeunes curieux vont pouvoir manipuler, expérimenter et construire, tout en développant leur esprit critique. C’est l’occasion idéale de se faire de nouveaux amis tout en se sensibilisant aux grands enjeux de demain.

Deux missions captivantes pour les vacances d’avril 2026

Pour ce mois d’avril, l’équipe a concocté deux thématiques fortes qui feront appel à l’imagination et à la créativité des enfants :

Mission Biomimétisme : on s’inspire du vivant ! (Du 20 au 24 avril)

Comment la nature peut-elle nous aider à inventer les technologies du futur ? C’est tout l’enjeu du biomimétisme ! Pendant cette première semaine de stage, les enfants deviendront de véritables explorateurs de la faune et de la flore. À travers des petites expériences amusantes et des jeux, ils comprendront comment les scientifiques s’inspirent des animaux et des plantes pour innover, et pourquoi protéger notre écosystème est aujourd’hui indispensable pour notre propre avenir.

Mission Astro : Cap sur la Lune avec Artémis ! (Du 27 au 30 avril)

La deuxième semaine promet un voyage spectaculaire bien au-delà de l’atmosphère terrestre. Les apprentis astronautes plongeront au cœur du programme spatial Artémis. De la mécanique spatiale aux mystères de l’exploration lunaire, ce stage est conçu pour mettre des étoiles dans les yeux des futurs ingénieurs de la métropole.

Le clou du spectacle : la restitution aux parents

La grande force de ces journées, c’est la valorisation du travail accompli. À la fin de chaque session de stage, les jeunes scientifiques présentent fièrement leurs aventures, leurs découvertes et leurs projets à leur meilleur public : leurs parents ! Un moment de partage très enrichissant qui clôture la semaine en beauté.

Informations Pratiques et Inscriptions

Attention, les places sont limitées et partent généralement très vite ! Pensez à réserver rapidement pour garantir une semaine inoubliable à votre enfant.

Public : Enfants de 7 à 13 ans.

Dates : Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2026 (Mission Biomimétisme) Du lundi 27 au jeudi 30 avril 2026 (Mission Astro)

Horaires : De 8h30 à 17h45 (les enfants sont pris en charge toute la journée).

Lieu : Quai des Savoirs, Allée Matilda, 31000 Toulouse.

Tarifs et Inscriptions : Toutes les modalités et les liens vers les formulaires de réservation sont disponibles sur l’agenda officiel de Toulouse Métropole.

👉 Cliquez ici pour réserver votre place et retrouver toutes les informations sur le Stage avec le Quai des Curieux