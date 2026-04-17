Rio Loco 2026 : Le programme complet des 5 jours de festival à la Prairie des Filtres !

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La ferveur monte dans la Ville Rose ! Du mercredi 10 au dimanche 14 juin 2026, la Prairie des Filtres s’apprête à accueillir la 31ème édition du festival Rio Loco. Avec sa thématique « Insulae » dédiée aux cultures insulaires, l’événement toulousain promet un voyage musical époustouflant, des Caraïbes au Japon, en passant par le Cap-Vert. De Morcheeba à Ky-Mani Marley en passant par un hommage à Cesária Évora, voici le guide ultime jour par jour pour ne rien manquer de ce rendez-vous incontournable !

« Insulae » : Un archipel musical en plein cœur de Toulouse

Cette année, le Rio Loco lève l’ancre et nous embarque vers les îles. L’édition Insulae célèbre la richesse, la résilience et la diversité des territoires insulaires du monde entier. Plus qu’un simple festival, c’est une véritable communion autour de sonorités rares, de créations inédites et de légendes de la musique internationale. Préparez-vous à cinq soirées d’évasion pure sur les rives de la Garonne.

Le Programme Jour par Jour : Choisissez votre escale !

Pour faciliter votre parcours de festivalier, voici les temps forts qui feront vibrer les différentes scènes (Pont-Neuf, Prairie, Garonne et Onda Mix) tout au long de la semaine.

Mercredi 10 juin : Soul envoûtante et traditions du Pacifique

La soirée d’ouverture pose d’emblée les jalons d’un festival d’exception. Le public voyagera entre douceur et rythmes intenses.

Le temps fort : L’envoûtante Imany viendra poser sa voix soul et profonde sur la scène Pont-Neuf.

L’émotion : Un grand concert hommage à la diva cap-verdienne Cesária Évora réunira Mayra Andrade, Stomy Bugsy et Dadoo.

La découverte : La création inédite Small Island Big Song réunira des artistes du Pacifique et de l’océan Indien. Ne manquez pas non plus le métissage détonnant de la Lindigo Family & Anna Sato (maloya et chant japonais) et les danses polynésiennes d’Ori Heitiare Tahiti.

Jeudi 11 juin : L’élégance du Trip-Hop et de la fusion

Le jeudi prend une tournure résolument électro, jazz et trip-hop avec des têtes d’affiche mythiques et des fusions audacieuses.

La légende : Le groupe britannique culte Morcheeba fera planer la Prairie des Filtres avec ses classiques intemporels.

L’audace : Le collectif Kyoto Jazz Massive infusera son acid jazz légendaire, tandis que les ovnis de Makoto San feront résonner leur techno jouée sur des instruments en bambou !

Et aussi : La pop nippone de Fanel, la fusion japonaise de Mitsune, et un DJ set envoûtant d’EL Buho pour clôturer la soirée.

Vendredi 12 juin : Soirée de feu sous le signe du Reggae et du Dancehall

Pour amorcer le week-end, le festival fait grimper la température avec une programmation qui met à l’honneur les vibrations jamaïcaines et caribéennes.

Le nom à retenir : L’héritier légitime Ky-Mani Marley viendra enflammer Toulouse avec un reggae authentique et puissant.

L’énergie : Préparez-vous au raz-de-marée dancehall de Blaiz Fayah et à la voix monumentale de Queen Omega & The Royal Souls. Une soirée taillée pour danser jusqu’au bout de la nuit.

Samedi 13 juin : La grande fièvre cubaine

Le samedi soir prend des airs de grande fête havanaise ! La musique afro-cubaine déploie toute sa richesse pour un samedi soir mémorable.

Les monstres sacrés : Les mythiques Buena Vista All Stars et le légendaire groupe Los Van Van transformeront la pelouse toulousaine en une piste de salsa géante.

Le maestro : Le pianiste virtuose Roberto Fonseca apportera une touche de jazz cubain moderne et électrisant. Sortez vos meilleures chaussures de danse !

Dimanche 14 juin : Clôture urbaine et tropicale

Le Rio Loco tire sa révérence sur une note ultra-festive, jeune et résolument tournée vers les musiques urbaines des territoires d’outre-mer.

L’ambiance : Les rois de la scène réunionnaise, DJ Sebb et le groupe PLL, prendront le contrôle des platines et des micros pour une session bouillante mêlant gommance, dancehall et rythmes créoles. De quoi terminer cette 31ème édition en apothéose !

Les à-côtés : L’expérience Rio Loco

Venir au Rio Loco, c’est aussi profiter d’une ambiance unique :

La Guinguette des Chefs : Régalez-vous avec les petits plats mijotés par les meilleurs chefs toulousains.

Le village associatif et le Forum : Des espaces d’échange, de sensibilisation et d’arts visuels en résonance avec la thématique insulaire.

La Cité des Pitchouns : Un espace pensé sur-mesure pour que les plus petits festivaliers puissent jouer et s’émerveiller en toute sécurité.

Informations pratiques et billetterie

N’attendez pas que le festival affiche complet ! Voici les informations essentielles pour organiser votre semaine.

Partagez ce programme autour de vous, préparez votre agenda et restez connectés sur Toulouseblog.fr pour suivre en direct les meilleurs moments de cette édition 2026 !