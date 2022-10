Projection du film Space Cowboys de Clint Eastwood à l’Envol des Pionniers 

Partager Facebook

Redécouvrez le film culte Space Cowboys de Clint Eastwood ce dimanche 9 octobre à l’Envol des Pionniers Toulouse.

Space Cowboys sera le prochain film projeté gratuitement le dimanche 9 octobre à 15 heures dans le cadre du cycle de projection Ciné Avia, pour découvrir la grande aventure du transport aérien, les exploits des héros de l’airs, leurs drames et romances dans les grands classiques du cinéma.

La projection sera suivie d’un échange avec Sébastien Rouquette, Chef de projet Vols Paraboliques au CNES et Yann Torres, Directeur du Bureau Enquête et Analyse de Toulouse !

Synopsis : En 1958, les astronautes Frank Corvin, Hawk Hawkins, Jerry O’Neill et Tank Sullivan se préparent pour une mission spatiale. Mais au dernier moment, la NASA leur préfère un singe. 42 ans plus tard, le satellite russe de communication Ikon menace de s’écraser sur la Terre. Corvin est le seul homme capable de maîtriser l’antique système de guidage, calqué sur celui qu’il avait conçu quelques décennies plus tôt pour Skylab. Il accepte la mission, à condition que ses 3 compagnons partent avec lui… Mais leur a-t-on dit toute la vérité sur ce qu’ils vont trouver ?

Plus d’infos :

Dimanche 9 octobre à 15h

Entrée libre et gratuite

L’Envol des Pionniers

Toulouse