Et si on passait Dimanche au bord du lac de la Reynerie ?

Le 9 octobre, Un Dimanche au bord du lac s’invite sur les bords du lac de la Reynerie, pour une journée tout à la fois festive et scientifique, qui s’inscrit dans l’événement national La Fête de la Science (du 7 au 17 octobre 2022).

Pour sa 11e édition, Un Dimanche au bord du lac s’intéresse à la nature en ville, à l’écologie et au climat. Comment faire face aux rumeurs, aux fausses nouvelles ou aux idées reçues ? Comment favoriser le passage à l’action face au réchauffement climatique ?

Autant d’occasions de participer à des animations, des jeux, des ateliers, de s’émouvoir devant des spectacles et des installations artistiques… Des balades à pied, en canoë ou en water bike, une course d’orientation permettront de s’imprégner de nature au cœur de la ville ou de découvrir le château méconnu de la Reynerie.

Les plus jeunes, dès 2 ans, pourront s’éveiller aux sciences par des manipulations. D’autres pourront réaliser des montages électroniques et robotiques, recycler des objets du quotidien, échanger avec des chercheurs. On pourra y faire une sieste sonore écologique, écouter une bibliothèque vivante, admirer des spectacles de cirque sur l’eau, contribuer à une fresque dédiée à la nature… Et apprécier ainsi le partage pour tous des sciences, des techniques, et des savoir-faire.

Cette journée est gratuite et accessible à tous.