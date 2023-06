Programmation, nouveautés, tremplin…BigFlo & Oli présentent la saison du Rose Festival 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Mardi, BigFlo & Oli ont levé le voile sur le Rose Festival 2023. Nouveautés, artistes, programmation, festivaliers..petit tour d’horizon de cette très attendue deuxième édition !

En une seule édition, c’est devenu un événement majeur de la saison culturelle à Toulouse. Du 1er au 3 septembre, le Rose Festival revient pour deuxième édition au Meett Toulouse L’an dernier, le Festival a accueilli 25 000 spectateurs par jour. Cette année, la jauge est de 30 000 par jours. Un succès croissant après les excellents retours de l’édition 2022. En effet, public comme bénévoles, tous étaient heureux de ces deux jours. 99% des festivaliers recommandaient le rendez-vous de BigFlo & Oli. Preuve en est, le ROSE Festival a enregistré 1800 candidatures de bénévoles pour 500 places. Et beaucoup ont rempilés.

Une programmation cinq étoiles

Pour la programmation, BigFlo & Oli ainsi que l’équipe Bleu Citron ont su travailler en étroite collaboration. Cette association d’acteurs majeurs d’horizons et de sensibilité varié ont permet de faire la programmation de cette année grâce à des réunion régulières et un groupe whatsapp pour réagir rapidement et discuter

En particulier Big Flo & Oli. Les frangins ont profité de leurs concerts dans des festivals pour voir et découvrir des artistes en live ce qui les aident dans leur choix, comme la découverte de Tiakola.

Car cette année, on aura trois jours de fêtes avec un casting énorme. SCH, Moderat, Adriatique, Caballero & Jeanjass, Petit Biscuit, Jazzy Bazz, Lilly Palmer, Khali, Zaho de SAgazan, Luther, Dabeul, Warend, Julien Granel, Laucarré ou encore Olympe Chabert sont de la partie aux coté des Angeles, M ou encore BigFlo & Oli.

Les changements

Le plus grand changement de cette saison 2 du Rose Festival reste l’ajout d’une date passant de deux à trois jours. Contrairement à l’an dernier, BigFlo & Old ne sont pas programmés sur deux jours : « une volonté que ce soir le Rose Festival et pas le BigFlo & Oli Festival ». Le but étant qu’un jour : « les gens achètent des places sans connaitre la prog à l’avance » explique le duo.

Dans l’organisation des trois jours, ils ont tenu compte des retours de l’an dernier avec notamment un meilleur service avec plus de bars, de food trucks et deux toilettes. Un point d’honneur est mis sur l’éco-citoyenneté avec notamment des horaires adaptées pour que les festivaliers profitent du tram et non de la voiture.

L’autre nouveauté : le tremplin

On en parlait dans ces colonnes il y a quelques semaines. Mais le Rose Festival propose un tremplin. Trois groupes seront choisis avec une dotation financière pour les gagnants pour qu’ils puissent s’équiper de matériel comme ils ont pu le faire à leur époque. Ces groupes seront accompagnés et seront programmés sur le festival Rose. Et il est prévu qu’un d’entre eux fasse des concerts dans des festivals au Canada.

Une édition de la Dépêche spéciale

Partenaire majeur du Festival, le Groupe La Dépêche sera encore plus présente cette année. Une édition spéciale paraitra tous les jours du festival.

Au fur et à mesure des éditions, le Rose Festival veut s’inscrire comme un moment incontournable de l’été mais aussi dans sa position de rayonnement artistique régional. L’association Rose oeuvre dans ce sens tout comme le fait de travailler avec des organismes locaux du style « Label et la fête ». « Label et la fête » est une action menée conjointement par deux associations de la région : la Fédération Octopus et Act-Up Sud-ouest. C’est le premier label régional pour le bien-être et la santé en milieu festif.

Rendez-vous sur https://rosefestival.seetickets.com/ pour prendre vos places.