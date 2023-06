Fortes Chaleurs : Création de points d’ombre place du Capitole  à Toulouse !

Partager Facebook

La ville de Toulouse lance un plan contre les Fortes Chaleurs en centre ville avec la végétalisation et la pose d’ombrières place du Capitole et rue Alsace-Lorraine.

Pour faire face aux fortes chaleurs à répétition, le 11 mai dernier, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, présentait son plan d’actions, Toulouse + fraîche. Ce plan volontariste, avec une vision à 360°, propose 30 actions, nouvelles ou déjà anticipées depuis plusieurs années, parmi lesquelles deux mesures emblématiques, la végétalisation et la pose d’ombrières place du Capitole et rue Alsace-Lorraine.

Du frais place du Capitole

Dans quelques jours, la place du Capitole arborera 28 jardinières, portant des arbres atteignant 6 mètres. Le modèle et les emplacements des jardinières ont été validés avec l’Architecte des Bâtiments de France. Les arbres ont été soigneusement choisis pour apporter une vraie présence végétale sur cette place au cœur de Toulouse.

Ces 28 jardinières seront positionnées en 4 alignements de 7 arbres de part et d’autre des voies nord et sud de la place du Capitole (côté Sephora et côté Bibent).

La pose des premières jardinières a débuté et les Toulousains pourront dé-couvrir et profiter de l’installation finale le 5 juillet au matin.

Pour accompagner cette végétalisation, une ombrière de 560m2 composée de rubans, positionnée au droit des terrasses de la rue Dominique Baudis (en laissant un cheminement piéton de 2 m) et de la croix occitane, sera également posée entre le 17 et le 21 juillet.

L’ombrière de la rue Alsace-Lorraine, composée également de rubans, couvrira une surface totale de 1500 m2 (4m x 375 m). En cours d’installation depuis le 26 juin, elle ombragera la rue dès le 29 juin.