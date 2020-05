Pro D2 : Quand Colomiers Rugby dit au revoir à ses joueurs sur les réseaux sociaux

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un adieu en vidéo pour les joueurs de Colomiers Rugby !

Oh la belle idée ! Le Colomiers Rugby a publié une série de vidéo pour remercier plusieurs joueurs à l’occasion de leur départ du club en fin de saison. On y retrouve des joueurs comme David Gigauri, Martin Carré, Alexandre Manukula, Curtis Browning, Augustin Costa Repetto, Gaetan Barlot, Leopold Dupas, Clement Lagain et Cédric Coll.

On vous propose de les découvrir ou rendez-vous sur https://www.instagram.com/colomiersrugby/ ou https://www.facebook.com/ColomiersRugbyOfficiel/