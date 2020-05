Cet été, pas de 30 ans pour l’Agit au Vert

Partager Facebook

Prévu initialement du 26 au 30 aout à Toulouse, les 30 ans de l’Agit au vert n’aura pas lieu !

Triste nouvelle pour le festival mais qui correspond à la situation actuelle. Les organisateurs ont pris le temps de la décision, pesant le pour et le contre afin de maintenir la fête des 30 ans de l’Agit au Vert. Mais plusieurs problèmes ont eu raison de cet anniversaire.

D’abord, le Lido, qui accueille l’Agit depuis trois éditions, ne pouvait pas réunir les conditions pour une quatrième année comme prévu. « Le Lido ne peut plus le faire à cette période car ils redémarrent l’école et que les nouvelles normes d’accès aux salles et équipements les empêchent de nous recevoir au moment de la rentrée des élèves » explique François Fehner fondateur de l’Agit Théatre.

L’autre raison touche à l’ADN du festival. « Je crois que, depuis que nous travaillons ensemble à l’Agit, nous sommes d’accord pour présenter un théâtre populaire, privilégiant sans prétention, l’émotion, la vérité, une certaine justesse et liberté de ton et une recherche de contact sensible avec notre public, que nous voulons mettre à l’aise et se sentir partie prenante de l’acte scénique et artistique. Depuis toujours nous cherchons à éliminer la distance entre le spectateur et l’acteur, encourager le respect et la prise de parole éventuelle et chercher la plus grande accessibilité de nos propositions, même quand elles sont exigeantes. C’est pour ça que la version masquée, distante (distanciation sociale), hygiénique nous semble difficilement compatible avec notre désir d’imprévu, de surprise et de liberté dans la création, notre désir de « toucher » et d’émouvoir dans une volonté de partage et de rencontre » rapporte François Fehner.

L’Agit au vert préfère attendre des jours meilleurs pour un report des 30 ans et offrir ainsi une édition et un spectacle incroyable au public toulousain. Mais l’Agit Théâtre continue sous d’autres formes en attendant…