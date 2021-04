Pro D2 : Déplacement difficile pour Colomiers en Bretagne !

Partager Facebook

Le Colomiers Rugby se déplace à Vannes ce vendredi 9 avril pour le compte de la 26e journée de Pro D2.

Toujours en course pour le TOP 3, Colomiers aura une grande partie à livrer ce vendredi soir en Bretagne. Vannes n’a concédé seulement deux défaites à domicile depuis l’entame de la saison. Les bretons restent aussi sur une défaite face à Valence. En plus, Vannes est second de Pro D2 à égalité de point avec Perpignan. Autant dire que ce sera mission impossible pour les haut-garonnais?

Or, Colomiers est capable d’exploit incroyable et veut absolument se rapprocher de Biarritz (3e). Difficile donc mais possible face au second de Pro D2 !

