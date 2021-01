Devenez bénévole pour Cinélatino 2021 !

Partager Facebook

Le Festival Cinélatino 2021, les 33e rencontres de Toulouse, recherche des bénévoles pour son édition du 19 au 28 mars 2021.

Malgré le contexte incertain de la tenue des activités et événements culturels dans les semaines, voire mois à venir, toute l’équipe du festival Cinélatino, 33es Rencontres de Toulouse, garde son optimisme et prépare activement la prochaine édition qui se tiendra du 19 au 28 mars 2021.

Pour parfaire au mieux cette édition, la recherche de bénévoles est au coeur du projet. Ainsi, Cinélatino organise le vendredi 22 janvier à 18h en visioconférence notre grande réunion d’information pour présenter aux personnes intéressées les différentes missions bénévoles proposées.Les missions bénévoles sont de natures variées ainsi que l’engagement en temps. Certaines missions nécessitent plus de temps en amont du festival et peuvent être plus formatrices ou spécifiques.

Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur : https://www.cinelatino.fr/node/10766