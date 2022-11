Amorphis et Eluveitie en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le Bikini accueille une grande soirée Métal ce mardi 15 novembre avec Amorphis, Eluveitie, Dark Tranquility et Nailed to Obscurity.

Si le rock et le métal ont toujours été le refuge de ceux qui ont de plus grandes histoires à raconter, de plus grandes émotions à transmettre, ELUVEITIE transmet toutes ses confessions sur un dernier album à la fois mystique et philosophique. Avec « Ategnatos », que Chrigel décrit comme étant « une sorte de révélation, une prophétie apocalyptique », le groupe propulse la mythologie, les croyances païennes et la spiritualité dans notre monde moderne.

Et si dans le passé, la mythologie et les légendes ont joué le rôle de la culture pop d’aujourd’hui, les histoires et l’ensemble de valeurs présentées par le groupe permettent aujourd’hui de nous donner une voix et de nous identifier à quelque chose de plus important.

Amorphis partage l’affiche

Afin de présenter ce dernier opus, ELUVEITIE sera en tournée à l’automne prochain aux côtés du groupe finlandais AMORPHIS, qui dévoileront, à leur tour, l’album « Halo », stupéfiant quatorzième opus venant souligner leur statut d’avant-gardistes, dépeint comme étant le plus exceptionnel jamais sorti du pays des mille lacs.

En portant ainsi les contes de l’épos national finlandais « Kalevala » dans leurs chansons et en les interprétant d’une manière intemporelle, AMORPHIS combine le rôle des anciens ménestrels et des luminaires du monde moderne, honorant la tradition sans rester coincé dans le passé.

