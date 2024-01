Du cirque cette semaine au Théâtre du Grand Rond !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le théâtre du Grand Rond débute l’année 2024 avec deux spectacles circassiens du 4 au 6 janvier 2024.

Quoi de mieux que les Chantiers de cirque pour sortir des festivités de fin d’année ? Toujours avec le Studio PACT porté par la Grainerie, on vous présente deux nouvelles étapes de travail : celle de la Cie LaÖsa et sa contorsion avec couteaux, et celle de la Cie WCS et ses improbables équilibres d’objets. Dans les deux cas, des prouesses circassiennes à vous faire tourner la tête !

Primitive par la Cie LaÖsa

Ayelen Tejedor, contorsionniste des émotions, vous convie à sa table. Dans un paysage de chaises, une centaine de couteaux vont accompagner la cérémonie. Mais les choses ne sont pas (toujours) ce qu’elles semblent être… Perdez pieds autant de fois que nécessaire dans cet univers surréaliste.

De, mise en scène et avec : Ayelen Tejedor – Durée : 45mn

Perfect timing par la Cie WCS

Dans ce duo d’équilibristes, tout objet sur scène risque de finir sur la tête des deux jongleurs. Des plantes aux appareils électroniques, en passant par les bicyclettes… Ils se mettent dans des situations difficiles, chronométrées avec une extrême précision. Le temps devient l’aspect dangereux de leurs jeux inventifs et leurs obsessions enfantines vont les porter loin, très loin…

De, mise en scène et avec : Juan Duarte Mateos, Namer Goaln – Durée : 45mn

Chantiers de Crique

Du 4 au 6 janvier 2024 à 21h

Theatre du Grand Rond

grand-rond.org