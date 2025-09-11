Préparez-vous à l’improvisation : Le Grand i Théâtre présente « Road Trip »

Le Théâtre du Fil à Plomb accueille la très attendue Semaine de l’Impro du mercredi 17 au samedi 20 septembre 2025. Pour l’occasion, la compagnie Le Grand i Théâtre dévoile son spectacle « Road Trip », une aventure théâtrale dont le public est le scénariste.
Imaginez : une voiture, trois personnes, et une destination inconnue. D’où viennent-ils ? Où vont-ils ? C’est à vous, spectateurs, de le décider. « Road Trip » vous plonge dans l’histoire de deux individus qui ont tout abandonné pour prendre la route, mais leur périple, leur identité et les rencontres qu’ils feront dépendront de vos suggestions.
Ce spectacle s’annonce comme une course folle, où l’improvisation mène à des situations tantôt comiques, poétiques, ou même tragiques. Accompagné au piano par Antoine Rupp, le spectacle promet une expérience immersive et unique, où le public est au cœur de l’action.
Informations pratiques
Lieu : Théâtre du Fil à Plomb, 30 rue de la Chaîne, Toulouse
Dates et heures : Du mercredi 17 au samedi 20 septembre 2025 à 20h30
Durée : 1h15
Tarifs : De 9€ à 13€, ou en utilisant les Tickets Pleins Feux
Distribution : Sylvain Baurens, Clément Delord, Salomé Pizzutto, Amandine Richard, Guillaume Douat (en alternance). Au piano : Antoine Rupp
Public : Tout public
Réservation : Théâtre du Fil à Plomb
Venez vivre une expérience théâtrale explosive où tout est possible !