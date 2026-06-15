Fête Foraine de Croix Daurade : 3 jours de festivités incontournables à Toulouse !

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Dans le cadre de l’emblématique fête de quartier, la Fête foraine de Croix Daurade fait son grand retour. C’est l’occasion idéale pour les Toulousains de profiter d’un week-end festif rempli d’attractions et de convivialité.

Une trentaine de métiers forains au rendez-vous

L’Espace du Ramelet se métamorphose pour accueillir pas moins d’une trentaine de métiers forains. Petits et grands y trouveront leur bonheur avec une sélection d’animations variées :

Les traditionnelles autos tamponneuses pour faire le plein de sensations.

Un impressionnant toboggan géant .

De multiples manèges enfantins parfaitement adaptés aux plus jeunes.

L’événement s’adresse à tout public et se veut particulièrement chaleureux pour les sorties en famille. Bien évidemment, l’expérience foraine ne serait pas totale sans la présence de diverses baraques alimentaires qui viendront combler toutes les petites faims sucrées et salées.

Informations pratiques : dates, horaires et accès

Les festivités s’étaleront sur un week-end complet de trois jours, allant du vendredi 19 au dimanche 21 juin.

Horaires d’ouverture : L’événement vous accueille le vendredi, le samedi et le dimanche, de 14h00 jusqu’à 23h00.

Lieu : Rendez-vous à l’Espace du Ramelet, situé sur le mail Berduret, 31200 Toulouse.

Préparez-vous à partager un véritable moment de joie au cœur du quartier de Croix Daurade !