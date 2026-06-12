Festival Rio Loco 2026 : La fièvre insulaire s’empare de Toulouse ce vendredi 12 juin

Le week-end approche et le festival Rio Loco passe à la vitesse supérieure ! Ce vendredi 12 juin 2026, la Prairie des Filtres s’apprête à vibrer aux rythmes chauds et urbains des musiques insulaires. Pour cette troisième journée placée sous le signe de la thématique « Insulae », Le Metronum a concocté un plateau exceptionnel, mêlant shatta, dancehall, pop créole et une création afro-cubaine totalement inédite portée par le grand Roberto Fonseca.
De l’Océan Indien aux Caraïbes : une soirée pour danser
Si les premières journées du festival ont navigué entre douceur soul, jazz et fusions expérimentales, ce vendredi soir est clairement placé sous le signe de la fête et du dancefloor. La programmation fait la part belle aux esthétiques urbaines venues des îles : du maloya électronique de La Réunion aux vibes afro-caribéennes et shatta.
Le véritable événement de la soirée se déroulera sur la grande Scène Pont-Neuf. Le virtuose cubain Roberto Fonseca y présentera « Islas All Stars », une création exclusive pour le Rio Loco. Pensée comme un grand rassemblement insulaire, cette performance fera tomber les frontières en réunissant sur scène le rappeur Ruzzo MC (ancien membre du groupe culte Orishas), la reine du zouk Fanny J, ainsi qu’Ebony et David Walters. Un moment d’anthologie en perspective pour le public toulousain !
Le programme complet de ce vendredi 12 juin : Heure par heure
Préparez vos meilleures baskets, la soirée s’annonce intense sur les quatre scènes de la Prairie des Filtres !
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17h45 – Scène Garonne : Ouverture des hostilités avec OORALISE. Lauréat du Tremplin RIFFX du Crédit Mutuel, ce talent émergent donnera le coup d’envoi de ce vendredi festif.
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18h30 – Scène Prairie : La talentueuse MAYA KAMATY prendra possession des lieux. Avec sa pop urbaine créole puissante, la Réunionnaise promet de faire chavirer le public dès la fin de l’après-midi.
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19h45 – Scène Garonne : Place au groove avec ÉNAÉ, une artiste incontournable qui infusera son R&B teinté d’influences afro-caribéennes sur les bords de la Garonne.
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19h45 – Scène Pont-Neuf : Température maximale garantie avec BLAIZ FAYAH. Fer de lance de la scène dancehall et shatta, il vient à Toulouse avec la ferme intention de transformer la prairie en un club géant.
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20h30 – Scène Onda Mix : Les amateurs de musiques électroniques hybrides ne manqueront pas le DJ set pointu de JAKO MARON, pionnier de l’electro-maloya.
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21h00 – Scène Prairie : Le groupe réunionnais PLL enchaînera avec un cocktail survolté de ragga dancehall, d’eurodance et de maloya pour maintenir l’énergie à son paroxysme.
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22h15 – Scène Pont-Neuf : Le temps fort absolu du festival ! ROBERTO FONSECA présente « Islas All Stars ». Entouré de ses invités exceptionnels (Fanny J, Ruzzo MC, Ebony, David Walters), il fusionnera latin jazz, rap cubain, zouk et tropical groove.
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22h20 – Scène Onda Mix : Pour clôturer cette nuit d’ivresse musicale, le célèbre DJ SEBB prendra les platines pour un set bouillant (dancehall, eurodance, maloya), histoire de faire danser les plus courageux jusqu’à la fermeture.
📌 Informations pratiques et Billetterie
Les soirées du vendredi affichant très souvent complet au Rio Loco, il est vivement conseillé d’arriver tôt et d’anticiper vos billets !
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Lieu : Prairie des Filtres, Toulouse (Ouverture des portes à 17h00).
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Accès : Privilégiez les mobilités douces et les transports en commun (Métro Ligne A – Saint-Cyprien République).
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Tarif et Réservations : Les derniers « Pass Journée » sont disponibles sur la billetterie officielle : billetterie.rio-loco.org (Gratuité accordée aux enfants de moins de 12 ans, sur demande aux guichets).