Bel Air investit les Jardins du Muséum à Borderouge pour une journée festive !

Pour prolonger l’été en musique et en pleine nature, le collectif Bel Air s’installe aux Jardins du Muséum à Borderouge le samedi 13 septembre 2025. Passionnés de musique, habitants et curieux sont conviés à un après-midi et une soirée festifs qui mêleront ateliers, concerts et DJ sets.

Cette journée est l’occasion de célébrer la musique et de se sensibiliser aux enjeux de la biodiversité dans un cadre exceptionnel. Le programme détaillé est encore en cours de préparation, mais vous pouvez vous attendre à une ambiance conviviale et rythmée, où chacun pourra profiter des animations proposées. Une petite restauration sera également disponible sur place pour les petites faims.

Que vous veniez en famille ou entre amis, cette journée promet d’être un moment de partage inoubliable au cœur d’un des poumons verts de Toulouse.

Informations pratiques

Lieu : Jardins du Muséum, Borderouge, Toulouse

Date et horaire : Samedi 13 septembre 2025, de 14h à 23h

Tarifs : Accès libre et gratuit de 14h à 19h

Billetterie sur place : 8€ de 19h à 23h

Public : À partir de 5 ans

Ne manquez pas cette journée pour allier fête, nature et sensibilisation !