Festival Rio Loco 2026 : La grande fièvre cubaine s’empare de la Prairie des Filtres ce samedi 13 juin

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Le week-end bat son plein et le festival Rio Loco vous invite à la plus grande fête de l’été toulousain ! Ce samedi 13 juin 2026, la quatrième journée de l’édition « Insulae » promet d’être mémorable. Préparez-vous à un voyage direct pour La Havane : la Prairie des Filtres s’apprête à se transformer en une immense piste de salsa à ciel ouvert, portée par des légendes absolues de la musique cubaine.

Une soirée historique placée sous le signe de Cuba et des tropiques

Si la thématique « Insulae » célèbre toutes les îles du monde, ce samedi soir fait la part belle aux rythmes enflammés des Caraïbes et de l’Océan Indien. L’événement majeur de cette journée est sans conteste la présence de véritables monstres sacrés de la musique cubaine, qui risquent de faire danser les foules jusqu’au bout de la nuit.

D’un côté, les mythiques Buena Vista All Stars, héritiers directs de la tradition musicale cubaine qui continuent de faire rayonner le « Son » à travers la planète. De l’autre, le légendaire groupe Los Van Van, véritable institution de la salsa et de la timba, qui promet de clôturer la soirée sur la grande scène du Pont-Neuf dans une ambiance électrique.

Mais Rio Loco, c’est aussi l’éclectisme. Le public pourra naviguer vers d’autres horizons, de la pop traditionnelle de Mayotte aux fusions néo-soul, pour une nuit placée sous le signe du déhanché !

Le programme de ce samedi 13 juin : Un line-up pour danser

Découvrez les artistes qui feront vibrer les différentes scènes de la Prairie des Filtres ce samedi (ainsi que l’after officiel !) :

JOANNE RADAO : La chanteuse franco-malgache viendra distiller sa pop pétillante, teintée d’influences traditionnelles et de sonorités afrobeat.

F-MACK : Un cocktail envoûtant de neo-soul, de reggae et de groove caribéen pour faire monter doucement la température en fin d’après-midi.

LAS PANTERAS : Place à la chaleur de la cumbia et aux rythmes tropicaux avec ce collectif explosif et festif.

BUENA VISTA ALL STARS : L’histoire de la musique cubaine en direct ! Une performance très attendue, pleine de nostalgie joyeuse, de cuivres éclatants et de percussions chaloupées.

CAMI LAYÉ OKÚN : La DJ cubaine prendra les platines pour un set pointu, exhumant des pépites afro-cubaines et caribéennes rares pour un voyage sonore fascinant.

ZILY : L’ambassadrice de Mayotte transportera le public avec son énergie communicative et sa pop infusée aux musiques traditionnelles mahoraises.

LOS VAN VAN (à 22h15 sur la Scène Pont-Neuf) : La locomotive de la salsa cubaine ! Un concert événement pour danser sans retenue sur les hymnes intemporels de ce groupe légendaire, qui viendra couronner cette journée d’anthologie.

GЯEG : L’artiste mauricien fera trembler la scène avec un set hybride, croisant rythmes de l’Océan Indien, shatta et musiques électroniques ultra-percussives.

🌙 L’After Officiel au Metronum : Pour les irréductibles de la nuit, la fête continue après la fermeture de la Prairie des Filtres ! La nuit bascule vers le Metronum pour l’after officiel « Applause Show », un takeover all night long (jusqu’à 3h) animé par Hey Bony, Mariad, Andréa et Da Nillo.

📌 Informations pratiques et Billetterie

Le samedi étant traditionnellement la journée la plus fréquentée du festival, il est vivement recommandé d’arriver tôt pour profiter pleinement du site et de la Guinguette des Chefs, et surtout, de réserver vos billets en amont !