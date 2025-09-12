Un concert événement à la Halle aux Grains : Peltokoski et Chamayou réunis pour la Turangalîla-Symphonie !

Le chef d’orchestre Tarmo Peltokoski fait une entrée spectaculaire à la Halle aux Grains en tant que nouveau directeur musical, et il ne fait pas les choses à moitié. Le samedi 27 septembre 2025 à 20h00, il dirigera la Turangalîla-Symphonie de Messiaen, une œuvre monumentale et rare en concert.

Cette symphonie, qui est une véritable célébration de l’amour et de la joie, est un clin d’œil au premier contact entre Peltokoski et l’Orchestre du Capitole, où la magie avait déjà opéré. Pour cette soirée exceptionnelle, le pianiste toulousain de renommée mondiale Bertrand Chamayou sera le soliste invité. Sa virtuosité légendaire sera mise au service de cette œuvre qui nécessite un orchestre impressionnant, enrichi des sonorités uniques des ondes Martenot.

Cette rencontre artistique est chargée de symboles, unissant un « enfant du pays » (Bertrand Chamayou) et un « enfant d’adoption » (Tarmo Peltokoski) pour une soirée qui s’annonce mémorable et riche en émotions.

Informations pratiques

Lieu : Halle aux Grains, Place Dupuy, Toulouse

Date et heure : Samedi 27 septembre 2025, à 20h00

Tarifs : De 8€ à 68€ selon la catégorie

Distribution : Direction musicale : Tarmo Peltokoski

Piano : Bertrand Chamayou

Orchestre du Capitole de Toulouse

Réservations : Halle aux Grains