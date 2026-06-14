Festival Rio Loco 2026 : Une clôture vibrante sous le signe du reggae ce dimanche 14 juin

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Toutes les bonnes choses ont une fin, mais le Rio Loco sait toujours tirer sa révérence avec panache ! Ce dimanche 14 juin 2026, la Prairie des Filtres accueille la cinquième et ultime journée de l’édition « Insulae ». Après avoir navigué de Cuba au Japon, le festival toulousain jette l’ancre en Jamaïque et dans les Caraïbes pour un dimanche de clôture résolument tourné vers le reggae, le dub et le dancehall.

Une ambiance « Good Vibes » pour terminer en beauté

Si les journées précédentes ont offert leur lot de découvertes électriques et de danses effrénées, le dimanche au Rio Loco se distingue toujours par une atmosphère particulièrement chaleureuse, propice au partage en famille et entre amis. Et quoi de mieux que les rythmes enveloppants et conscients du reggae pour refermer cette belle parenthèse insulaire ?

L’organisation frappe fort pour cette clôture en invitant des figures incontournables du genre. L’héritage musical sera dignement représenté par Ky-Mani Marley, qui infusera son reggae teinté de hip-hop et de R&B sur les rives de la Garonne. Les festivaliers pourront également communier avec Marcus Gad, incarnation du renouveau du reggae new roots, et se laisser emporter par la voix puissante de Queen Omega, l’ambassadrice trinidadienne du dancehall.

Le programme de ce dimanche 14 juin : Famille et Reggae music

Pour cette dernière journée, l’ouverture du site se fait dès 17h00. Voici les artistes qui rythmeront cette belle fin de week-end :

17h30 – Scène Garonne : La Cité des Pitchouns avec Serena Fisseau. Le dimanche fait la part belle aux familles ! Un chœur d’enfants toulousains accompagnera Serena Fisseau pour un spectacle mêlant des chants en langues indonésiennes et en français, afin de sensibiliser le jeune public à la beauté des océans.

18h45 – Scène Pont-Neuf : Queen Omega & The Royal Souls. Préparez-vous à une claque vocale et scénique avec cette icône du reggae-dancehall mondial.

19h30 – Scène Garonne : Isa Izquierdo. Une parenthèse envoûtante où le reggae rencontre des sonorités électroniques contemporaines.

Marcus Gad : L’artiste calédonien viendra délivrer son message universel avec un son organique, spirituel et profondément moderne.

Ky-Mani Marley : La légende jamaïcaine fera résonner ses tubes et perpétuera l’esprit familial pour un pur moment d’évasion.

Becca Deadly & Scorpio Qveen : Côté sound system et DJ sets, l’énergie britannique de Becca Deadly et les sélections dancehall brûlantes de Scorpio Qveen maintiendront la température au maximum pour faire danser les plus courageux.

📌 Informations pratiques et Billetterie

Attention, la journée du dimanche se termine un peu plus tôt que le reste de la semaine pour permettre à tout le monde d’attaquer le lundi du bon pied !