Prenez le temps d’un brunch au Gourmet Bar by Novotel Toulouse

Le Weekend, prenez le temps d’un brunch au Gourmet Bar By Novotel de Toulouse !

En plein coeur de Toulouse, à Compans dans l’hôtel Novotel, le Gourmet Bar est un restaurant proposant d’excellents repas dans un cadre design et chaleureux avec vu sur le jardin japonais avec une terrasse et une piscine. Tout au long de l’année, le Gourmet Bar de Toulouse propose des formules comprenant des buffets mais surtout, grande nouveauté, des brunchs les samedis et dimanches. Le week-end à partir de 19euros90, venez bruncher avec des douceurs sucrées et salées.

De nombreuses nouveautés sont proposées au menu ce mois-ci. Profitez-en !

Gourmet Bar by Novotel

5 place Alfonse Jourdain Toulouse

05 34 44 38 20

https://www.facebook.com/GourmetBarToulouse/