Première mondiale : Toulouse teste un dispositif inédit pour lutter contre la chaleur 

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, alors que des chaleurs estivales sont annoncées, la Mairie de Toulouse teste en 1ère mondiale un démonstrateur d’ombrière gonflable intégré à l’espace urbain, développé par Michelin, sur la place Abbal.

Première mondiale à Toulouse. Un démonstrateur d’ombrière gonflable intégré à l’espace urbain sera installé place Abbal et pourra offrir, selon les moments de la journée, jusqu’à 260m2 d’ombre sur cet espace ouvert. Ce système innovant, qui se déploie très simplement en fonction des besoins, est adapté pour apporter de l’ombre et de la fraîcheur sur des places minérales, des lieux ouverts, des esplanades. Il est donc utilisé en complément ou alternative à des projets de végétalisation, ou à l’occasion d’événements ponctuels, quand l’ombre naturelle fait défaut.

Cette expérimentation s’inscrit pleinement dans l’action de la Mairie de Toulouse qui a lancé en mai dernier Toulouse + fraîche, un vaste plan pour rafraîchir la ville. Dans ce cadre, des actions ont été menées, comme la végétalisation de façades d’écoles ou de bâtiments publics, des améliorations au niveau de l’albédo en modifiant notamment la couleur des sols (ex : peinture d’une fresque place Abbal, changement de revêtement de la piste cyclable du rond-point Mounicq et du pont Riquet…), l’installation d’ombrières dans chacun des quartiers de la ville avec des premiers résultats très encourageants. Des mesures de températures effectuées cet été ont montré, entre autres, une température ressentie diminuée de 4,8°C sous l’ombrière du Carré de la Maourine et de 5,6°C sur l’aire de jeux de Borderouge les jours de plein soleil.

Le rafraîchissement procuré par l’ombrière gonflable sera également évalué grâce aux solutions de monitoring développées sur mesure par la société toulousaine Wiifor pour accompagner les expérimentations du plan Toulouse + fraîche.

Enfin, dans une volonté de développer les actions efficientes testées cet été mais aussi de trouver de nouvelles solutions, idées, pour faire face aux fortes chaleurs, la Marie de Toulouse a associé les Toulousains via une grande consultation « Toulouse + fraîche ensemble ». Ouverte depuis le 15 juin, elle se termine le 15 octobre prochain.

Photos : Mairie de Toulouse (CP)