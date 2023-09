Partager Facebook

Le rappeur toulousain sort le clip de « On ride » extrait de son EP Monopoly. Une plongée dans sa tournée estivale de plus de 20 dates. Un titre festif à l’énergie communicative où Hyl prouve encore qu’il est un des artistes les plus cool de la scène toulousaine. On vous laisse découvrir ce nouveau son !