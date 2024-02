Première fois : Du MMA à Toulouse en juin 2024

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Hexagone MMA débarque à Toulouse pour la première fois de son histoire le 8 hein 2024 au Palais des Sports.

Alors que l’organisation d’arts martiaux mixtes vient de réussir sa rentrée, vendredi dernier, en remplissant le Zénith de Paris (5200 spectateurs), une nouvelle date vient d’être ajoutée au calendrier de la saison ! Le 8 juin 2024, et pour la première fois de son histoire, HEXAGONE MMA posera donc sa cage au Palais des sports de Toulouse, ville d’origine de ses fondateurs, Jérôme et Laurent Pourrut. Après avoir organisé treize galas de haut niveau et visité six villes françaises différentes depuis 2021, HEXAGONE MMA continue sur sa lancée, et tient la promesse faite lors de sa création : « proposer le meilleur du MMA à l’ensemble du public de l’Hexagone ».

« Avec HEXAGONE MMA, nous avons à cœur de rendre visite à tous les Français, quelle que soit leur région », expose Jérôme Pourrut, co-fondateur de la ligue.

Le 8 juin prochain, le Palais des sports de Toulouse accueillera donc une dizaine de combats de très haut niveau, avec, en point d’orgue, un championnat du monde, dans une catégorie de poids qui n’a pas encore été déterminée.

En plus des athlètes de référence qui occuperont le haut de l’affiche, plusieurs combattants locaux seront également sur la carte, comme il est de coutume depuis la création de l’organisation. Et alors que l’affluence moyenne des galas d’HEXAGONE MMA s’est établie à 5000 spectateurs en 2023, nul doute que la salle sera comble et l’ambiance survoltée, pour ce qui s’annonce être un véritable temps fort de la saison sportive.

Plus d’infos : hexagonemma.fr