Maneskin rejoint les Déferlantes en juillet prochain 

Le groupe Maneskin se présentera sur la scène des Déferlantes Sud de France au Barcarès (66) le 10 juillet prochain.

Si on vous dit : Italie, quatuor, star du rock, numéro 1 dans plus de 15 pays, gagnants de l’Eurovision en 2021, 9 milliards de streams, plus de 325 certifications, et bien plus encore. Vous nous dites ? Måneskin bien sûr !

Le groupe mondialement connu embarque pour l’aventure Déferlantes 2024 avec leur charisme fou, leur style unique et leur énergie rock aussi puissante que les vagues. Ils comptent bien électriser la scène et faire vibrer la côte du Barcarès mercredi 10 juillet !

On vous prévient, cette énergie est contagieuse alors préparez vous bien pour ce show inoubliable !

Réservations : festival-lesdeferlantes.com