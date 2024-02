Le Toulouse DubClub prend place au Bikini !

Partager Facebook

Ce samedi 3 février, le Toulouse DubClub s’installe ce samedi 3 février au Bikini avec un joli line up.

Débutez l’année 2024 sur une note roots avec l’ambassadeur du dub-roots anglais Channel One et le MC Macky Banton. Ils joueront sur le sound system de I-Station venu célébrer ses 20 ans accompagné de Young Kulcha, Junior Roy et I Fi. Le tout dans une ambiance visuelle assurée par VJ Substance !

CHANNEL ONE FT. MACKY BANTON

Channel One fait partie des sounds systems « roots & culture » les plus respectés dans le Monde. Il est, avec Jah Shaka et Aba Shanti I, l’un des plus anciens sounds systems de l’école anglaise. Pierre angulaire et ambassadeur du dub, le selecta Mikey Dread diffuse ses messages conscients, ses sélections exclusives 100% vinyles et ses vibrations positives, avec ou sans son sound system “handmade”, depuis plus 40 ans ! Une vraie légende vivante à voir en session Dub Club. Il sera pour l’occasion accompagné par Macky Banton, “MC World” reconnu pour sa voix heavy et son flow inimitable.

I-STATION SOUND SYSTEM FT. JUNIOR ROY, YOUNG KULCHA & I FI

Sound system toulousain roots-reggae-dub, I-Station joue dans la tradition des sonos jamaïquaines des années 70. Composé de Doctor B, Fathead, et des deux riddims makers, Riddim Activist et Dr Justice, le collectif a su affiner sa sélection de dubplates exclusifs au fil du temps en se laissant aussi influencer par l’école du dub anglais plus moderne. Pour cette Dub Club #39, ils seront accompagnés au micro par Junior Roy, Young Kulcha & I Fi pour célébrer les 20 ans du sound avec un set roots à l’ancienne !

VJ SUBSTANCE

Déjà bien connu des milieux underground avec son projet Anonymous Substances, VJ Substance est un créateur d’ambiances et artiste visuel sans pareil. Il t’embarquera dans son univers aux ambiances oniriques et immersives !

Rendez-vous le 3 février au Bikini. Réservations : lebikini.com