C’est une légende. Popa Chubby sera en concert à Toulouse le 26 janvier 2022 !





L’âge venant, Popa Chubby a peut-être moins la rage et les crocs, il accède à une forme de sagesse qui lui permet de s’exprimer autrement, avec plus de douceur. Popa Chubby a sorti tant d’albums et rempli tant de salles : il n’a plus rien à prouver, juste ses fans à rassasier, le plaisir de jouer à partager.



Réservations des places chez Bleu Citron !