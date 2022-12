Plus de 130 artisans d’art au MEETT Toulouse

Partager Facebook

Du 7 au 11 décembre, le Salon Créateurs et Artisans d’art prend place au MEETT de Toulouse pour une belle 41e édition !





Venus de toute la France, les meilleurs dans leurs domaines s’installent durant cinq jours au MEETT. 130 artisans d’art et créateurs aux doigts d’or proposent vêtements, meubles et réalisations fait-main, de la pièce unique exécutée dans le respect de la tradition à l’objet innovant, parfois astucieusement recyclé. La 41 ème édition du Salon Créateurs & Artisans d’Art réunit toute la richesse du patrimoine français et plus particulièrement celui de la Région Occitanie pour se faire plaisir et trouver l’inspiration à la veille de Noël.

C’est l’occasion idéale de faire du shopping autrement, d’échanger avec les créateurs et de craquer pour une pépite jamais vue ailleurs.

Tous les corps de métier

La création s’exprime dans le savoir ancestral d’un relieur et calligraphe de livres anciens, d’une cordonnière, d’une parfumeuse ou d’un luthier de violons insolites aux sonorités stupéfiantes. Très attendu, le pôle bois accueille l’association des ébénistes et créateurs de Revel, maîtres dans l’art du mobilier contemporain et design. Ils côtoient céramistes, couteliers, bijoutiers, chapeliers, sculpteurs, peintres, photographes, illustratrices mais aussi des stylsites ou des couturiers.

Pop-Up Art Galerie: une galerie dans le MEETT

Le peintre toulousain Perrotte, artiste d’honneur de cette galerie éphémère, puise dans ses origines catalanes l’abstraction et les couleurs vives qui caractérisent son travail. Grand admirateur de Miro et Picasso, ses œuvres éclatantes aux formes et figures humaines destructurées dialogueront avec les personnages célèbres ou anonymes de la photographe plasticienne Laurence Litomi, les œuvres de la sculptrice Eva Czaplicki et de la plasticienne Maribé

uni vers. : une grande fresque participative

Inspirée par la photo du télescope James-Webb en juillet 2022, la sculptrice plasticienne Or Corbeta invite les visiteurs à laisser une trace de leur passage sur une toile en forme d’ellipse géante. Comme un clin d’œil émouvant à la ville du spatial, chaque point ajouté par les visiteurs représentera une étoile dans l’univers. L’artiste viendra à la rencontre du public durant les 5 jours du salon.

REGAL Sud de France, le Salon Régional de l’Agriculture, ouvrira ses portes au MEETT un jour après le début du Salon Créateurs & Artisans d’Art. L’occasion de visiter deux univers !

Informations Pratiques

Salon Créateurs & Artisans d’Art

www.salon-artisansdart-toulouse.com

Du mercredi 7 au dimanche 11 décembre 2022 de 10h à 19h

Nocturne musicale vendredi 9 décembre jusqu’à 22h