Patty Vaivai prolonge au Toulouse Olympique

Le puissant pilier Patty VAIVAI resigne en faveur du Toulouse Olympique jusqu’en 2022.

Avec ses placages destructeurs et ses charges dévastatrices, le joueur d’origine samoane est un des chouchous du public toulousain, depuis son arrivée en 2019. Puissant mais aussi technique, il est un leader du pack, s’appuyant sur une grosse expérience.

Passé par les équipes de jeunes du Melbourne Storm et des New Zealand Warriors, Patty a connu la NRL Australienne (meilleur championnat au monde) avec les Newcastle Knights puis avec les Gold Coast Titans. En 2018, il tente l’aventure Européenne en rejoignant les Leigh Centurions et débarque au TO après un an passé en Angleterre.

Coupé dans son élan cette année (5 matchs, 1 essai) après un premier exercice prometteur (22 matchs, 5 essais), nul doute qu’il voudra poursuivre dans cette voie dès la saison prochaine.