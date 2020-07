Arrêt du Championnat : Réaction du président du Toulouse Olympique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un long communiqué, Bernard Sarrazain, président du TO XIII, a réagi à l’annulation de la saison de Championship où les toulousains étaient en grande forme avec 5 victoires en 5 matchs. Il y affirme sa volonté de continuer de faire grandir le club dans les hautes sphères de l’élite du rugby à 13 européen. Découvrez l’intégralité de son intervention ci dessous !

“Alors que nous sortons progressivement d’une crise sanitaire sans précédent et que la vie reprend son cours normal, l’équipe professionnelle du Toulouse Olympique XIII s’est vu notifier par la Rugby Football League (RFL – Fédération Anglaise de Rugby à XIII) l’arrêt définitif de la saison 2020 du Championship (2e division anglaise).

La période que nous avons traversée nous appelle à faire preuve de responsabilité et de solidarité. Ces événements dépassent les intérêts du sport et la protection de la santé de tous – public, joueurs, staff et personnels – est à chaque instant au centre de toutes nos décisions.

Néanmoins, le TO XIII regrette que la saison ne puisse aller à son terme, dans un format différent et avec la meilleure application des conditions sanitaires, car nous sommes convaincus que notre club n’a jamais été dans de meilleures dispositions pour atteindre son objectif : la montée en Super League.

En effet, l’investissement réalisé pour améliorer encore la qualité de notre équipe et notre arrivée à Ernest Wallon, des infrastructures d’excellence que nous attendions depuis bon nombre d’années, nous laissaient penser que nous étions sur la bonne voie.

Notre excellent début de saison, tant sur le terrain (5 victoires sur les 5 premières journées de championnat) que dans les tribunes avec une augmentation de l’affluence moyenne et l’attrait de nouveaux partenaires, a confirmé cela. L’objectif était de continuer à monter en puissance au fur et à mesure de la saison, avec notamment la tenue du Double Header fin mai incluant les Dragons Catalans, qui aurait été un événement de premier ordre et un avant-goût de la Super League à Toulouse.

En résumé, tous les voyants semblaient au vert pour accéder à l’élite Européenne de notre sport mais nous avons été coupés dans notre élan par cette décision de la RFL, motivée par la volonté de préserver la santé financière des clubs de Championship, dont les principaux revenus proviennent des recettes réalisées lors des jours de match. Or, le gouvernement britannique a tout récemment décrété que le huis clos serait en vigueur dans les stades du territoire au moins jusqu’au mois d’octobre.

En dépit des préjudices sportif et financier qu’implique cette “saison blanche”, nous comprenons et nous respectons le verdict prononcé par la RFL, et je vous affirme que le projet Super League du Toulouse Olympique n’est pas remis en cause. Comme en attestent les resignatures de certains Olympiens annoncées depuis plusieurs semaines, nous nous projetons déjà vers la saison prochaine.

Pour pallier au manque de rugby à XIII dans la Ville Rose d’ici là, je vous invite à aller encourager notre équipe Elite, réservoir de l’équipe professionnelle, engagée dans le championnat de France Elite 1 qui reprendra à partir du mois de novembre au stade des Minimes.

Chers supporters, partenaires, abonnés, bénévoles, un grand merci pour votre soutien constant et massif. Nous espérons pouvoir compter encore dessus, car nous en avons besoin pour arriver, tous ensemble, à la Super League. Nous travaillons sur de nouvelles initiatives et vous donnons rendez-vous au plus vite pour revivre ce qui fait la force du TO : le plaisir, la convivialité et les victoires, et tout ça #TOgether* !”