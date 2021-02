Passeport pour l’Art : Appel à projet pour l’édition 2021

Partager Facebook

La Mairie de Toulouse a développé un dispositif d’éducation artistique et culturelle, le « Passeport pour l’Art – Parcours Culturels Gratuits », afin de favoriser l’accès des élèves de la Grande Section de Maternelle au CM2 aux arts et à la culture, dans la diversité des disciplines et des pratiques artistiques.

Ce dispositif s’inscrit, à la fois, dans le cadre du projet culturel de la Mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole, qui vise notamment à défendre l’accès de tous les publics à la culture, ainsi que dans le cadre du Projet Educatif de Territoire de Toulouse (PEDT) 2018-2021 visant la réussite de l’enfant, élève et citoyen.

L’appel à projets pour l’édition 2021-2022 est lancé et les dossiers sont en ligne pour candidater au plus tard le mardi 2 mars 2021 à 18h à l’adresse suivante [email protected]

Les parcours du Passeport pour l’Art doivent se dérouler dans le strict respect des règlements sanitaires en cours dans les écoles ou dans les lieux d’accueil des parcours. Ces règlements évoluant selon la situation sanitaire, il est recommandé que les porteurs de projet s’assurent que le parcours proposé soit adaptable aux protocoles sanitaires qui seront applicables. En cas de fermeture des écoles et des établissements d’accueil des parcours, les parcours annulés seront reportés à une période ultérieure avec le même enseignant.

Plus d’infos :https://www.toulouse.fr/documents/10718111/11682202/AppelAProjetPasseportPourArt2021_2022.pdf/c12d2d3b-a0c8-f92b-4a44-a541eb614b50