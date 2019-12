Parsifal de Wagner fin janvier 2020 à Toulouse

Partager Facebook

Sous la direction de Frank Beermann et sur une mise en scène d’Aurélien Bory, l’Opéra Parsifal de Wagner prend vie à Toulouse du 26 janvier au 4 février 2020 au théâtre du Capitole.

Parsifal, dernière œuvre lyrique de Richard Wagner, retrouve l’affiche du Théâtre du Capitole après plus de trente ans. Dans l’écrin de la plus belle musique du monde, quintessence d’une vie passée à ouvrir les portes d’une harmonie nouvelle, Wagner réclame un quatuor vocal d’exception : Nikolai Schukoff, Matthias Goerne, Peter Rose et, pour sa toute première Kundry, Sophie Koch. Le chef allemand Frank Beermann, spécialiste reconnu du répertoire wagnérien sera au pupitre de l’Orchestre national du Capitole. À la mise en scène, l’un des grands visionnaires du théâtre d’aujourd’hui : Aurélien Bory.

L’histoire : À Montsalvat, une communauté de chevaliers garde le Saint Graal, calice où Joseph d’Arimathie recueillit le sang du Christ en croix, ainsi que la Sainte Lance, qui causa la blessure d’où s’écoula ce sang. Klingsor, qui voulut autrefois devenir chevalier du Graal mais fut rejeté par son vieux roi Titurel, se mit à vouer à la communauté du Graal une haine inexpiable, cherchant par tous les moyens à les perdre – réussissant même à leur voler la Sainte Lance. Le vieux roi Titurel, trop faible, a laissé le pouvoir à son fils Amfortas, mais Klingsor est parvenu à blesser ce dernier de cette Sainte Lance. La blessure ne guérit pas. Survient un jeune chevalier, totalement innocent, pur de tout péché : Parsifal. Kundry, la sensuelle auxiliaire de Klingsor chargée de faire tomber les chevaliers du Graal dans le péché de chair, tente de séduire le jeune héros. Mais

ce dernier ne tombe pas dans ses pièges et récupère la Sainte Lance, qu’il ramène à la communauté du Graal. La communauté a trouvé un nouveau guide, et l’ordre est enfin rétabli.

Opéra : Parsifal de Wagner

26 JANVIER ET 2 FÉVRIER À 15H

28, 31 JANVIER ET 4 FÉVRIER À 18H

Théâtre du Capitole Toulouse

Réservations : www.theatreducapitole.fr / 05 61 63 13 13

Diffusion sur France Musique le 22 février 2020 à 20h