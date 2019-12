Le Cirque de Noël à Toulouse pour les vacances

Partager Facebook

Profitez jusqu’au 31 décembre 2019 du Cirque de Noël à l’Hippodrome de la Cépière de Toulouse. Une bonne idée sortie pour les vacances.

Le Cirque de Noël de Toulouse c’est une sélection des meilleurs artistes internationaux primés dans les plus grands festivals de cirque au monde !

Voilà 250 ans que le cirque traditionnel existe et parcourt les routes des villes et de nos campagnes pour apporter dans son voyage rêve et bonheur.

» Moments inoubliables et sensations incomparables » telle est la devise du cirque, qui présente sa dernière création originale.

Au programme de ce spectacle anniversaire : Acrobates, clowns, jongleurs, animaux, équilibristes et autres artistes aux multiples talents sans oublier le père noël ! 1H45 de spectacle unique et complet avec des numéros 100 % inédits pour toute la famille.

Le Cirque de noël 2019

Jusqu’au 31 décembre

Hippodrome de la Cépière

Toulouse

Infos et réservations : https://www.cirque-noel-toulouse.fr/