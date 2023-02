The Fabelmans, A la Belle Etoile,…Que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Cette semaine au cinéma, en plus du nouveau bijou signé Steven Spielberg, on découvrira A La Belle Etoile, Les Choses Simples ou encore Arrête tes mensonges.

The Fabelmans de Steven Spielberg

Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano

Portrait profondément intime d’une enfance américaine au XXème siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle.

À la belle étoile de Sébastien Tulard

Avec Riadh, Loubna Abidar, Christine Citti

Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a qu’une passion, la pâtisserie. Elevé entre famille d’accueil et foyer, le jeune homme s’est forgé un caractère indomptable. Il va tenter de réaliser son rêve : travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur.

Les Choses simples de Eric Besnard

Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité.

Arrête avec tes mensonges de Olivier Peyon

Avec Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo, Guilaine Londez

Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire d’une célèbre marque de cognac. C’est l’occasion de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son premier amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, les corps qui s’unissent, une passion …