Toulouse – La Dernière Table : L’opération pour le réveillon du Chef Stéphane Tournié !

Le chef Stéphane Tournié et toute son équipe du restaurant gastronomique étoilé les Jardins de l’Opéra, à Toulouse, présente leur opération spéciale du réveillon 2021 : La Dernière Table. Explications !

L’idée est simple : le 31, la plupart des restaurants sont complets. Pris d’assaut très en avance. Pour les retardataires, Le chef Stéphane Tournié a décidé d’ajouter une table les Jardins de l’Opéra…chez vous !

Apprenez avec le chef Stéphane Tournié à faire son menu du 31 (dans une version simplifiée, en 3 temps, pour 4 personnes) et régalez vos invités pour le réveillon. Le restaurant vous livre même les produits frais et les matières premières le jour J. Vous n’avez plus qu’à cuisiner !

Comment participer ?

1. Commentez ce post en taguant la ou les personnes avec

lesquelles vous avez prévu de partager le dîner du 31/12

Post : https://www.instagram.com/p/CXvX8AhIUlV/

2. Tirage au sort le 28/12 parmi les participant(e)s

3. Cours de cuisine le 29, le 30 ou le 31/12, directement

dans les cuisine des Jardins de l’Opéra, à Toulouse, avec le

Chef Stéphane Tournié.

4. Livraison des matières premières et produits frais

directement chez vous, pour vous permettre de refaire, à la

maison, le menu des Jardins de l’Opéra du 31/12 (Menu

simplifié, en 3 temps, pour 4 personnes)

Infos & réservations

05 61 23 07 76

Instagram