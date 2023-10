Ouverture des Serres Municipales de Toulouse !

Partager Facebook

Ce dimanche 8 octobre, les Serres Municipales accueillent le public pour une balade dans un lieu insolite et enchanteur.

C’est l’occasion de découvrir, dans un lieu exceptionnel classé monument historique, la végétation destinée à embellir la ville dans les mois à venir. Lors de ces Portes Ouvertes proposées à l’automne, les visiteurs pourront découvrir les quelque 300 000 fleurs et plantes annuelles, bisannuelles et vivaces aux couleurs automnales, prêtes à quitter les serres pour les parcs, jardins, ronds-points et entrées de Toulouse.

Par ailleurs les serres municipales conservent une collection de violettes de Toulouse horticole et produit tous les ans environ 2000 jeunes plantes de Toulouse.

Au fil de la visite dans ce jardin fleuri de deux hectares au cœur de la ville, vous pourrez contempler la beauté de l’architecture métallique des serres historiques. Les Serres Municipales vous attendent donc au 19 boulevard de la Marne de Toulouse, Métro Ligne B – Station Sauzelong.