Le Toulouse Olympique file en finale 

Le Toulouse Olympique se qualifie pour la finale du Championship 2023 face à Bradford (38-20). Reste à connaitre son adversaire du weekend prochain.

Samedi, à Ernest Wallon, le Toulouse Olympique était en quête d’une finale. Dans une vraie demi-finale à enjeu Olympiens et Bulls prennent le temps de s’observe. Ce sont les Toulousains qui ouvre la marque par Zac SANTO avant le quart d’heure de jeu. Dix minutes plus tard Maxime STEFANI creuse l’écart mais cette fois, Zachary SANTO ne transforme pas ( 10-0). A la demi-heure de jeu, le match s’emballe ! TAUFUA marque et réduit le score pour les Bulls, 10-6. Avant la pause, Guy ARMITAGE puis Benjamin LAGUERRE donnent une avance de 22 à 8.

De retour des vestiaires, Toulouse débute fort avec un essai de Josh RALPH transformé par BROCHON (28-8). La suite est maitrisée par les toulousains qui répondent aux essais anglais par,Paul MARCON et Benjamin LAGUERRE. Le Toulouse Olympique XIII est en finale !

Rendez-vous le weekend prochain pour une finale face à un adversaire qui reste à déterminer !