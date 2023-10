Partager Facebook

Ce 8 octobre, rendez-vous au Lac de la Reynerie pour découvrir des animations et des spectacles gratuits pour toute la famille.

En famille ou entre ami-e-s, le sport s’invite pour la 11e édition d’un dimanche au bord du Lac de la Reynerie. L’occasion notamment de profiter de la nouvelle base nautique. Florilège d’activités en plein air avec notamment des expositions, des installations artistiques, des visites, des spectacles de rue, des ateliers créatifs et scientifiques et des rencontres avec des chercheurs.

Plus haut, on évoquait la nouvelle base nautique. C’est l’occasion parfaite de la découvrir avec des activités autour du lac et sur le lac. Participez aussi à des ateliers sur la nature en ville et sur les espèces emblématiques de la région. Une respiration dans la nature ponctuée par de la musique et des spectacles.

Pour en savoir plus : https://metropole.toulouse.fr/agenda/un-dimanche-au-bord-du-lac