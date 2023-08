Dès le 1er aout, nouvelle offre pour les trains régionaux liO

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce mardi 1er août marquera l’entrée en service, sur le réseau de trains régionaux liO, de la nouvelle offre « +=Flex » dédiée aux voyageurs âgés de 27 à 59 ans.

Unique en France, elle vise à rendre le train plus simple et moins cher : sans engagement, sans réservation, automatisée via une application, plafonnée à 90 € par mois et 45 € après prise en charge par l’employeur, avec des réductions pouvant atteindre jusqu’à 90%… Déjà la région française enregistrant la plus forte progression de fréquentation dans ses trains régionaux (+30% depuis 2019), l’Occitanie mise sur « +=Flex » pour poursuivre sa trajectoire et atteindre 100 000 voyageurs par jour sur son réseau liO (80 000 aujourd’hui). « L’objectif est simple : atteindre 100 000 voyageurs quotidiens dans nos trains régionaux. Car j’en suis convaincue, le train reste notre meilleur atout pour réduire efficacement l’empreinte carbone de nos déplacements et répondre concrètement à l’urgence climatique » avoue la présidente de région.

Le but est de simplifier et faciliter l’usage des trains régionaux aux usagers. « +=Flex, c’est le train plus simple et moins cher ! Une offre sur-mesure et flexible, adaptée aux nouvelles habitudes de mobilité des usagers qui demandent à pouvoir se déplacer plus sereinement et à moindre coût » explique Carole Delga. « Grâce à une politique des petits prix, allant jusqu’à la gratuité à l’usage pour les jeunes, la fréquentation de nos trains liO a augmenté de 30% depuis 2019. La révolution ferroviaire est à l’œuvre en Occitanie ! » a notamment souligné la présidente de Région, Carole Delga, à quelques jours de l’entrée en service de « +=Flex ».

En bref, cette offre permet aux 27-59 ans de voyager avec un plafond mensuel fixé à 90€ quel que soit le nombre et le type de trajets réalisés, soit 45 € après la prise en charge par l’employeur pour les trajets domicile-travail et donc 1€ par trajet sur la base de 40 déplacements dans le mois. Un dispositif sur-mesure qui s’adapte au contexte environnemental et social ainsi qu’aux nouvelles habitudes en matière de mobilité, impactées notamment par le développement du télétravail.

Plus d’infos : https://www.ter.sncf.com/occitanie/lio-plus/toutes-les-formules/plus-egal-flex