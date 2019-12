Orange Blossom en concert exceptionnel à la Halle de la Machine ce samedi

Partager Facebook

Ce samedi 21 décembre, Orange Blossom s’associe à la scénographie de François Delazoriere pour un concert exceptionnel à la Halle de la Machine de Toulouse.

Influence orientale, fièvre électro et scénographie mécanique : Orange Blossom se produit en exclusivité à la Halle de La Machine de Toulouse avec une scénographie de François Delaroziere le samedi 21 décembre 2019. Spectacle créé en résidence à Nantes, Orange Blossom occupera la Halle du 16 au 20 décembre pour travailler de nouveaux effets et faire évoluer cette scénographie imaginée par François Delaroziere, directeur artistique de la Cie La Machine et de la Halle de La Machine de Toulouse.

Deux objets articulés de sept mètres de haut, portant la lumière, viennent accompagner la puissance musicale de ce quintet cosmopolite, créant un ingénieux et fascinant tableau. Dessinée et fabriquée par le fondateur de la Cie La Machine, cette installation scénique se déroule sur scène, vient caresser le premier rang du public ou encore envelopper la chanteuse égyptienne Hend Ahmed. Une mécanique poétique qui accompagne une étonnante combinaison entre modernité et tradition musicale.

Un concert unique à la Halle de La Machine à Toulouse

Le 21 décembre 2019, le groupe nantais vient à la rencontre du public toulousain pour une date unique. La rencontre de Carlos Robles Arenas, leader du groupe et de François Delaroziere, directeur artistique de la Cie La Machine, promet un voyage esthétique et rythmé, conté à travers les arabesques incandescentes de l’humain et de la matière. Entre ses murs de verre et sa toile de bois et d’acier, la Halle de La Machine s’apprête à vivre une expérience sonore et visuelle hors norme. Le groupe nantais à la saveur orientale y sera bercé par l’univers de La Machine, pris dans les bras mécaniques d’une scénographie unique.

Orange Blossom en concert

Samedi 21 décembre à 20h

Halle de la Machine Toulouse

réservations : https://billetterie.halledelamachine.fr/orange-blossom-concert-world-soul-funk-css5-halledelamachine-pg1-rg20113.html